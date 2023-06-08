"Допомагала серйозно": в розвідці пояснили, за що Ксюша Манекен отримала нагороду
Представник української розвідки прокоментував нагороду для колишньої ескортниці. Її нагородили "за сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня" від Головного управління розвідки.
Тоді через те, що Ксюша Манекен (Оксана Волощук – справжнє ім'я) оприлюднила цю інформацію в інстаграмі, спалахнув скандал. Тепер в українській розвідці розповіли "Українській правді", за що справді блогерка отримала нагороду, пише 24 Канал.
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Чому Ксюша Манекен отримала нагороду від розвідки
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що думає, мовляв, оприлюднення цієї інформації було помилкою.
Вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу,
– заявив Юсов.
Представник розвідки підтвердив, що її завдання були інформаційного характеру. Він пояснив, що це нормально. Адже Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Андрій Юсов пояснив, що так і повинно бути.
"Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією, – це не так", – пояснив представник розвідки.
Він також пообіцяв розповісти все після перемоги.Зверніть увагу! Щодо скандального Шевченка, який їздив до Лукашенка та заявляв, що співпрацює з розвідкою, Юсов сказав, що справді його використовували для встановлення контактів по білоруській лінії. Проте Юсов додав, що ходити та розмахувати посвідченням не потрібно.
Що відомо про скандал з Ксюшею Манекен
- Ксюша Манекен у березні 2023 року в інстаграмі оприлюднила нагороду від української розвідки. У людей виникли питання, за які досягнення.
- Згодом у мережі почали поширювати скриншоти з її висловлюваннями кількарічної давності про те, що після окупації в Криму нібито поліпшилося життя.
- Ксюша Манекен перепросила та визнала свою провину за неоднозначні слова про Крим: "Наразі я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права щодо своєї думки щодо Криму. Не обізнана і не залучена. Мені щиро шкода. Крим – це Україна".
- В Головному управлінні розвідки тоді заявили, що Ксюша Манекен справді отримала заохочувальну нагороду. Тоді розвідники заявили, що воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Тому розвідка не могла розкривати всі методи своєї діяльності.