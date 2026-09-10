А так можна було? Десь заплакала Юлія Тимошенко. В тому числі від гордості за вихованця. Її школа. Про це пише Сергій Фурса.

Чи можна повторити це в Україні?

Після заяви Трампа Володимир Зеленський, певно, доручив уряду перевірити, чому ми не можемо повторити успіх президента США. Хоча там і так все ясно: коли вам вже у жовтні може не вистачити на пенсії, бо парламент не голосує за важливі закони, що блокує міжнародну допомогу, особливо грошима не порозкидаєшся.

На кону до кінця року 23 мільярди доларів. Які або можна взяти, або влаштувати собі фінансову кризу на рівному місці. Вибір ще ніколи не був таким легким.

Хоча з іншого боку ці такі дорогі депутатському серцю китайські посилки і свої генпрокурори…

У США теж не все гаразд з економікою

І в Трампа дефіцит бюджету рекордний. Проте він досі думає, що може друкувати долари скільки заманеться. То чому б і ні?

Проте щось підказує, що день розплати вже скоро. Чи то про це говорять дохідності американського боргу. Чи рекордна кількість американців, що не можуть дозволити собі іпотеку на тлі ну дуже дорогого житла…

Так гречку ще не сіяли ніколи.

Хоча з іншого боку, Трамп майже нічим не ризикує. Цю виплату скоріш за все не доведеться робити. Міг би і по 10 тисяч доларів пообіцяти. Принаймні з такою ціною нафти (яка знов більш ніж 100 доларів за барель, на радість Путіну) і дизелю, що б'є рекорди і робить нерви пересічному реднеку. Та і будь-кому, хто йде в магазин по продукти, а не вирощує їх у себе на городі.