За Смирнова внесли 18 мільйонів гривень застави: ексзаступник глави ОП вийшов із СІЗО
- За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 мільйонів гривень.
- Ексзаступник вийшов із СІЗО після сплати застави, що підтвердили кілька джерел.
За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 мільйонів гривень. Зрештою експосадовець вийшов із СІЗО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар прессекретарки Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис для Укрінформу.
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Що відомо про заставу та справу Смирнова
Олеся Чемерис зазначила, що за колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Тобто це 18 мільйонів гривень.
Також інформацію про те, що за Смирнова внесли заставу підтверджують і джерела Суспільного.
До слова, 5 травня ВАКС обрав колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень до 22 травня. Його взяли під варту у залі суду.
Які деталі справи Андрія Смирнова
Андрія Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції неправомірної вигоди у вигляді робіт з будівництва на 100 тисяч доларів США. Крім того, у 2019 – 2021 роках Смирнов незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 квадратів на Одещині.
Варто наголосити, що це не перша підозра щодо незаконного збагачення для ексзаступника глави ОП. Минулий раз йому оголошували підозру у травні 2024 року також щодо неправомірної вигоди у розмірі 15,7 мільйона гривень, при цьому його офіційні заощадження та доходи становили 1,3 мільйона гривень.
28 травня 2024 року ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу 10 мільйона гривень. Уже наступного дня за Смирнова внесли заставу.