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6 травня, 17:06
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За Смирнова внесли 18 мільйонів гривень застави: ексзаступник глави ОП вийшов із СІЗО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 мільйонів гривень.
  • Ексзаступник вийшов із СІЗО після сплати застави, що підтвердили кілька джерел.

За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 мільйонів гривень. Зрештою експосадовець вийшов із СІЗО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар прессекретарки Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис для Укрінформу.

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Що відомо про заставу та справу Смирнова

Олеся Чемерис зазначила, що за колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Тобто це 18 мільйонів гривень.

Також інформацію про те, що за Смирнова внесли заставу підтверджують і джерела Суспільного.

До слова, 5 травня ВАКС обрав колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень до 22 травня. Його взяли під варту у залі суду.

Які деталі справи Андрія Смирнова

  • Андрія Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції неправомірної вигоди у вигляді робіт з будівництва на 100 тисяч доларів США. Крім того, у 2019 – 2021 роках Смирнов незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 квадратів на Одещині.

  • Варто наголосити, що це не перша підозра щодо незаконного збагачення для ексзаступника глави ОП. Минулий раз йому оголошували підозру у травні 2024 року також щодо неправомірної вигоди у розмірі 15,7 мільйона гривень, при цьому його офіційні заощадження та доходи становили 1,3 мільйона гривень.

  • 28 травня 2024 року ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу 10 мільйона гривень. Уже наступного дня за Смирнова внесли заставу.