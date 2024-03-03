За тиждень вдалося збити сім російських військових літаків, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 3 березня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У відео президент розповів про успіхи наших військових і втрати російської авіації.

Зеленський наголосив, що лише за тиждень наші захисники змогли збити 7 російських літаків. Це суттєво вплинуло на ситуацію на фронті й в прифронтових регіонах.

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Рятувальні роботи в Одесі та російські обстріли України

Зеленський зазначив, що впродовж цього дня тривала рятувальна робота в Одесі, на місці влучання "Шахеда" в будинок.

Діставали тіла дітей з-під завалів. Станом на цей час відомо про 12 загиблих, серед них пʼять дітей. Мої співчуття рідним і близьким,

– зазначив президент.

За його словами, п'ятьох людей вдалося врятувати. На місці працювали і ДСНС України, і поліція, психологи, працівники комунальних служб. Глава держави подякував усім людям, які допомагали одеситам.

Зеленський також розповів, що цього дня росіяни вдарили по місту Курахове на Донеччині керованою авіабомбою, яка влучила просто в дах одного з будинків.

"Без якоїсь іншої мети, окрім терору. Щонайменше 16 людей поранені, кожному надається необхідна допомога. І це лише два такі удари", – зауважив український очільник.

Він наголосив, що загалом від початку лише одного цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "Шахедів", більш як 40 ракет.

Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів,

– пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув і бив у відповідь.

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Втрати російської авіації на фронті

Зеленський також розповів, що цього тижня українській армії вдалося збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби та вбивають.

Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат,

– наголосив президент.

Він також зазначив, що більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, що далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, то більше українських життів буде врятовано.

"Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно", – сказав Зеленський.

Український очільник підкреслив, що головне – політична воля, щоб усе реалізувати і дати саме такий рівень постачання, який допоможе все це втілити.

Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським "Шахедам" чи російським винищувачам. Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю,

– застеріг голова держави.

Він наголосив, що українці пройшли зиму, зберегли енергетику, не допустили блекаутів. Також наша держава продовжує відновлювати безпеку на морі, і наш морський експорт працює.

"Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні", – розповів Зеленський.

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Ситуація на кордоні і законопроєкт про допомогу від США

Президент зауважив, що попри значний дефіцит артилерії наші героїчні воїни стримують штурми й захищають позиції.

Це надзвичайно складно. Це втрати. Це біль. Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка справді потрібна,

– підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно "вийшла за межі й економіки, і моралі".

"Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров'ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", – сказав глава держави.

Однак він запевнив, що наш народ пройде й це. Зокрема, він впевнений, що Україна здатна вистояти, досягне своїх цілей і переможе російський терор. За словами Зеленського наша країна здатна це забезпечити.