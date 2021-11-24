За Труханова заставу у 30 мільйонів вніс Новинський, – ЗМІ

За Геннадія Труханова 23 листопада внесли необхідну суму застави у розмірі 30 мільйонів гривень. ЗМІ пишуть, що зробив це проросійський народний депутат Вадим Новинський.

Про те, хто саме вніс гроші за міського голову Одеси Геннадія Труханова, видання повідомляє з посиланням на джерела в оточенні Новинського.

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Заставу за Труханова вніс Новинський

Грошову заставу за Труханова перерахували увечері 23 листопада – це 30,2 мільйона гривень. Співрозмовник видання розповів, що гроші дав народний депутат Вадим Новинський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Труханов виконав умову, аби залишитися на свободі, однак зробив це зі запізненням у 1 день. Цю інформацію 24 каналу підтвердили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду. У випадку несплати САП вимагала б відправити політика до СІЗО.

Справа Труханова: у чому підозрюють мера Одеси

Геннадій Труханов є фігурантом не однієї кримінальної справи. У тій, за якою внесли заставу, одеського мера та ще 5 людей підозрюють у створенні злочинної організації.

Зловмисники начебто контролювали міську владу та передавали землі громади під забудову "потрібним" фірмам і займалися незаконною приватизацією та розкраданням бюджетних грошей.

Наразі всі фігуранти кримінального провадження свою провину заперечують.