За цим стоїть Росія: у Польщі прокоментували серйозну кібератаку на політиків

У Польщі з'ясували, що масштабну кібератаку на офіційних осіб країни здійснили з території Росії. Від неї постраждала низка міністрів та депутатів.

Ціллю хакерів були "найважливіші польські офіційні особи". Такою інформацією поділилося Агентство внутрішньої безпеки та Служби військової контррозвідки Польщі.

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Віцепрем'єр-міністр країни Ярослав Качинський наголосив, що масштаби хакерської атаки були великими. Й додав, що дані від спецслужб дозволяють однозначно стверджувати: здійснили її саме Росії.

Правоохоронці встановлюватимуть усі обставини справи. Водночас від 18 червня вони розсилатимуть необхідну інформацію постраждалим.

Що відомо про інцидент

Хакерська атака на Польщу зачепила роботу багатьох установ. Через це прем'єр-міністру довелося терміново скликати закрите засідання парламенту.

Зламали, зокрема, електронну пошту Міхала Дворчика – глави канцелярії прем'єр-міністра, а також пошту його дружини та акаунти у соцмережах.

Зловмисники злили у мережу розмову між Дворчиком, прем'єром Матеушом Моравецьким та міністром економічного розвитку Ярославом Говіном.

Сам Дворчик, розповідаючи про наслідки кібератаки на нього, припускав що дезінформаційні дії були вчинені з боку Росії або Білорусі.

Політику з 2010 року заборонено в'їжджати на територію цих країн. Все через те, що він активно підтримує демократичні рухи на території пострадянських країн.