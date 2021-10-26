За ухиляння – тюрма: Росія готує на Донбасі "призов" на зимові збори

Російські окупаційні сили продовжують нарощувати бойові можливості. Бойовики розширили перелік категорій для місцевого населення, яке має брати участь у бойовій підготовці.

На території окупованої Луганщини та Донеччини уже розгорнули польові табори. Саме у них мають проживати та тренуватись громадяни, яких призвуть на "зимові збори".

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"Зимові збори" триватимуть 6 місяців

Українські розвідники розповіли, що збори теоретично триватимуть 6 місяців і братимуть участь в них ті люди, яких раніше не призивали. Серед них і студенти вищих навчальних закладів.

За ухилення від "призову" окупанти погрожують позбавленням волі. Термін, на який можна потрапити за ґрати, – до 6 років.

Раніше окупанти проводили на Донбасі бойові навчання

Зазначимо, що лише на початку жовтня окупанти влаштували на Донбасі навчання з бойовою стрільбою. Таким чином, найманці вкотре проігнорували домовленості про припинення режиму тиші.

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Також Росія продовжує стягувати озброєння на окуповані території України. Ба більше, заборонену військову техніку розмістили у житлових районах Донбасу. Зокрема в окупованих населених пунктах спостерігачі зафіксували "Град", гаубицю та протитанкову ракету.