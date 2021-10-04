За відставку Разумкова вже є 190 підписів

Нардепи вже зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера. Підписний лист планують передати в апарат Верховної Ради.

Про те, що підписи уже зібрані, повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. На брифінгу після погоджувальної ради він зазначив, що їх є 190.

Тим часом Разумков заявив, що регламент не дозволяє відправити його у відставку цього тижня

Зібрали 175 + 15 підписів

Щоб внести пропозицію про відкликання, нардепам необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів. Станом на 4 жовтня цю кількість уже зібрали, розповів Олександр Корнієнко.

Є 175 підписів на підписному листі. Оскільки він розрахований саме на таку кількість, більше підписів у ньому не ставили. Є ще окремий додаток, який є формальним,

– розповів нардеп.

Як відзначив Корнієнко, додаток не буде розглядати апарат Верховної Ради для верифікації підписів. У ньому ж є ще близько 15 підписів.

А якщо хтось у фракції буде проти відставки

На запитання журналістів про можливі голоси проти відставки Разумкова, Корнієнко зазначив, що це розглядатимуть на фракції. Він оптимістично відповів, що якоїсь біди через це не буде.

Нічого ні з ким не буде, якщо будуть такі люди. Я думаю, що це обговоримо всередині фракції,

– заявив глава партії.

Олександр Корнієнко заявив, що фракція "Слуги народу" навряд чи прийме Дмитра Разумкова до свого складу після його відставки з посади спікера Верховної Ради.

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