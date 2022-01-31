У випадку вторгнення Росія не зупиниться на Україні, – Маркарова

Якщо Росія зважиться на вторгнення, то не зупиниться тільки на Україні. Москва вдасться до атаки на європейську демократію.

Відповідну заяву про можливі масштаби російської агресії в інтерв'ю виданню зробила пані посол України в США Оксана Маркарова.

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Росія може не зупинитися на агресії щодо України

Дипломатка зазначила, що справжня причина ймовірного нападу Росії на Україну не полягає в тому, що Володимир Путін хоче отримати саме Україну. Маркарова вважає, що все масштабніше – атака Росії на європейську демократію.

"Причина, через яку Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або тільки Україну. Причина полягає в тому, що ми вибрали демократію, у нас є європейські прагнення", – зазначила пані посол.

Вона наголосила, що від подальшої агресії, якщо буде напад на Україну, ніхто не застрахований. А також додала, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії або Російської Федерації. Натомість країна суверенна та прагне й надалі такою бути, українці борються за свою незалежність.

І якщо на Україну і далі буде нападати Росія, то, звичайно, на Україні вони не зупиняться,

– переконана Маркарова.

Вона підсумувала, що весь цивілізований світ наразі зацікавлений допомогти Україні захистити себе і показати, що міжнародне верховенство права все ще працює.

Дипломатка також уточнила, що між українською владою та адміністрацією Джо Байдена "немає тертя", адже США є стратегічним партнером Києва.

Можливе вторгнення та санкції проти Росії: останні новини

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Вашингтон бачить ознаки того, що Росія зважиться на ескалацію щодо України до середини лютого. Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння і серед європейських чиновників.

В Євросоюзі працюють над новими санкціями проти Росії. Обмеження завдадуть російській економіці та фінансам серйозної шкоди. Вони також спрямовані на те, аби Москва втратила товари для реалізації стратегічних амбіцій.

Водночас видання The New York Times повідомило, що масштабні санкції, якими США погрожують Росії у випадку її вторгнення в Україну, можуть зруйнувати економіку країни-агресора. Обмеження спричинять обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки.

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