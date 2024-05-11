Політолог відповів, за яких умов Орбан може принизити Путіна

За останні два роки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбана досить часто навідувався до Росії, де зустрічався з Владіміром Путіним. Водночас політик налагоджує співпрацю з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Його можна назвати "олімпійським геополітичним шпагатом", адже пробує всидіти на кількох стільцях одночасно. Утім, політолог Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що може змусити Орбана принизити главу Кремля.

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Усе вирішать заморожені кошти

Політолог зазначив, що не може згадати жодної країни, окрім Угорщини, яка:

перебуваючи в ЄС вставляє усім "палки в колеса";

у НАТО заграє зі США та Туреччиною;

спрямовує внутрішній вектор на чітку автократію, тримаючи під повним контролем ЗМІ;

наче в демократичній Європі, але отримує сировинні й інші бонуси з Росії та прагне стати повноцінним партнером в ЄС для Китаю.

Прем'єр Угорщини навряд рватиме відносини з Росією. Адже обіцянки Китаю – стратегічна перспектива, а отримати ресурси та фінансову підтримку від Кремля – можна вже сьогодні.

Тому я не думаю, що Орбан буде зацікавлений в розірванні або зменшенні рівня взаємовідносин з путінською Росією,

– припустив Буряченко.

Утім, якщо сказати політику про повернення Угорщині усіх заморожених коштів з ЄС, він би усіма можливими епітетами принизив Владіміра Путіна, до того ж у прямому ефірі, та показав свою причетність до демократичних цінностей.

Що керує політикою Орбана

Європейська комісія у грудні 2023 року розблокувала 10 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, які були заморожені через проблеми верховенства права.

Політолог пояснив, що стратегія Віктора Орбана, як авторитарного лідера маленької країни полягає у тому, аби отримувати додаткові субвенційні гроші від кого завгодно. Знайде у Росії чи Китаю – супер. Допоможуть США – також непогано.

Проте "гра" скоро закінчиться, оскільки Європа стоїть на порозі серйозних внутрішніх трансформацій та змін. Імовірно, після виборів до Європарламенту скасують право на голосування деяких країн як мінімум на стратегічні та безпекові питання в межах ЄС.

Тобто уже по ключових питаннях Угорщина не зможе отримувати бонуси від ЄС у вигляді "відкупних" та інших зовнішніх партнерів. Орбан уже зараз думає, як самому у відповідь трансформуватися,

– пояснив Олексій Буряченко.

По-перше, перемовини з Китаєм відкрили доступ до прямих інвестицій. По-друге, перемовини з Володимиром Зеленським дали зрозуміти, чим Орбан корисний Україні та навпаки.

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