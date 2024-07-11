Зараз у Росії немає ресурсу для нападу на НАТО, але він з'явиться, – Подоляк назвав умову

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, за інформацією, яка є у розпорядженні НАТО, Росія не готується до можливості нападу на держави-члени Альянсу. За його словами, країна-агресорка не матиме можливості для такого нападу одночасно з війною в Україні.

Насправді варто розуміти, що у Росії з'являться ресурси для нападу на країни НАТО, якщо окупанти не програють у війні проти України. Це 24 Каналу зауважив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Читайте також Має право на захист: у НАТО виступили за надання Україні можливості бити по території Росії

"Є аналіз, який показує, що сьогодні дійсно у Росії немає ресурсів для відкриття другого фронту. Однак цей потенціал у Росії обов'язково з'явиться, якщо вона не програє. Якщо Росія не програє, то навпаки збільшує інвестиції у мілітарну компоненту, пропаганду, кібератаки, гібридні прояви своєї агресії. Зокрема, у гарячі прояви цієї агресії", – пояснив він.

Це буде єдиний спосіб існування Росії

Михайло Подоляк зазначив, що якщо загарбники не зазнають поразки, то будуть ще плацдарми, де ворожа армія буде вести активні бойові дії. Єдиний спосіб подальшого існування Росії, якщо вона сьогодні не програє і не трансформується – тільки експансія.

Пан Столтенберг мав би продовжити: "Сьогодні ми не бачимо потенціалу розгортання другого фронту проти країн НАТО. Але, якщо Україна не виграє війну, бачимо такий потенціал. Тому Україні треба дати все, "червоних ліній" більше не існує. Все конвенційне має бути сьогодні в Україні у великій достатній кількості",

– підкреслив посадовець.

Західна зброя, зброя НАТО більш високотехнологічна. Вона може розв'язувати у меншій кількості більші завдання, ніж російська зброя, яка є радянською, старою, адаптованою.

Дивіться також Столтенберг назвав найкращий спосіб забезпечити "припинення вогню" в Україні

Як наголосив радник голови ОПУ, якщо все так, як говорить Єнс Столтенберг, то варто прийняти два обов'язкові рішення: