Третій раунд буде таким самим: чи потрібно далі продовжувати перемовини України та Росії

У Росії немає мотивації вести мирні перемовини. Якщо буде третій раунд, він буде таким самим, як і попередні два.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він зауважив, що, ймовірно, під час третього раунду перемовин російська делегація знову зачитуватиме з папірця стандартний перелік вимог: Україна не повинна вступати до НАТО, має пройти демілітаризацію й денацифікацію, а також повинні бути скасовані санкції та інші обмеження щодо Росії.

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Путін може затягувати час

"Україна має бути демілітаризована, війська виведені, мобілізацію припинено – і ще багато чого. І, звісно, це чотири регіони, з яких Україна повинна вийти, визнавши їх офіційно як частину Росії. Ось із чим приїде Росія. У них немає жодної мотивації вести мирні переговори", – сказав Іван Ступак.

Він додав, що у Володимира Путіна, ймовірно, така паралель: Російська імперія програла Першу світову війну, бо, на його думку, передчасно з неї вийшла. І замість того, щоб бути серед переможців, опинилася серед переможених.

Я припускаю, що саме така логіка у Путіна: тиснути до кінця. Рано чи пізно або Україна посиплеться, або західні коаліції й партнери – зміняться уряди, коаліції в парламентах, прем'єри й президенти підуть у відставку. Треба лише почекати. І тоді, мовляв, усе буде,

– сказав Ступак.

Він підсумував, що поки в росіян буде просування на фронті – хоча б мінімальні успіхи в межах 100 – 200 метрів на день – про жодні перемовини не може бути й мови.