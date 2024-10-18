Зеленський назвав умову, за якої Україна буде розмовляти з Росією

Наша держава не проти дипломатичних переговорів із Росією, але для цього союзники мають посилити ЗСУ необхідним озброєнням. У такому випадку Україна буде "сидіти за столом рівноправно".

Якщо Україна матиме необхідну зброю та підтримку Плану перемоги України – це крок вперед. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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"Якщо у нас є відповідна зброя, є від усіх позитивна підтримка Плану Перемоги – це вже крок вперед. Ти вже перебуваєш в іншій ситуації. Вже коли розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди. Ми не проти, але кажемо їх: "Ви хочете, щоб ми з росіянами говорили? То посильте нас, щоб ми сиділи за столом рівноправно, а не щоб стілець десь там в стороні стояв", – наголосив він.

Український лідер зазначив, що у Плані перемоги України чітко підкреслено усе, що потрібно для того, щоб Україна була сильною.

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