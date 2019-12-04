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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      За фактом пожежі в Одеському коледжі поліція відкрила справу

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      Наслідки пожежі в Одеському коледжі / dumskaya.net

      За фактом пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу поліцейські розпочали кримінальне провадження. Розслідуватимуть справу як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

      У поліції уточнили, що наразі відомо про 22 постраждалих у пожежі. Усі вони госпіталізовані до медзакладів.

      Дізнайтеся все про пожежу в коледжі Одеси на Троїцькій

      Правоохоронці та в Міносвіти стверджують, що у лікарні від отриманих травм померла 43-річна працівниця коледжу Анна Бордюк. Але за даними місцевих телеграм-каналів та видання "Сегодня", насправді загинула 17-річна студентка коледжу Анна Бабенко. Чоловік викладачки не опізнав у загиблій свою дружину.

      Поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місці події. Ліквідація пожежі триває.

      Дивіться відео з місця пожежі в коледжі Одеси:

       

      Зауважимо, що одна зі студенток в коментарі "Таймер" розповіла, що про пожежу спочатку ніхто не знав – працівники коледжу не давали вказівки покинути будівлю. Щодо сигналізації – якщо вона і була, то не спрацювала. Тому коли вогонь розгорівся, багато хто опинився в пастці.

      Читайте також: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

      Дивіться коментар студентки коледжу про пожежу:

      Що відомо про пожежу в коледжі Одеси

      Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

      Щодо постраждалих, то до лікарень доставили за різними даними 22-23 осіб – як студентів, так і працівників коледжу. Загинула 1 людина – теж за різними даними або викладачка коледжу Анна Бордюк, або студентка Анна Бабенко.

      Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.

      Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Пожежа в коледжі в Одесі Надзвичайні ситуації Пожежа Поліція Розслідування Новини Одеси Жертви Кримінальні новини
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