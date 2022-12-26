Арештований у Німеччині розвідник міг передавати Росії секретні дані про Україну, – ЗМІ
Джерело:"Радіо Свобода"
У Німеччині затримали працівника спецслужб, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Ймовірно, шпигун передавав Росії дані про Україну.
Німецькі телерадіокомпанії WDR та NDR інформують, що Росія, можливо, отримувала інформацію про ситуацію в Україні через співробітника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини (BND), якого днями заарештували за підозрою у державній зраді.
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Співробітник BND передавав дані про стан на фронті
За даними ЗМІ, співробітник BND Карстен Л. міг передавати Росії секретні доповіді з оцінкою становища на фронті.
Повідомляється також, що підозрюваний, ймовірно, зазнавав шантажу. Генеральний прокурор ФРН та служба контррозвідки не коментують повідомлення преси.
Що відомо про арешт працівника спецслужб у Німеччині
- Федеральна прокуратура затримала громадянина Німеччини Карстена Л. Його заарештували у Берліні. У квартирі та на роботі підозрюваного провели обшуки.
- Йому інкримінують роботу на ФСБ Росії. За наявними даними, він у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману на роботі. 22 грудня обвинуваченого доставили до слідчого судді Федерального суду.
- За оцінкою міністра юстиції ФРН Марка Бушманна, у разі підтвердження підозри йтиметься про важливий удар проти російської шпигунської мережі.
- Випадок шпигунства співробітника німецької розвідки на користь Росії – це рідкість. Востаннє подібний інцидент фіксували ще у 2014 році. Тоді був заарештований Маркус Р., який протягом кількох років шпигував на користь американських спецслужб.
- У 2016 році його засудили до восьми років позбавлення волі.