Чекають на "бавовну": до чого вдалися росіяни в Маріуполі

Російські загарбники зводять нову залізничну лінію поблизу з Ростова до тимчасово окупованого Криму. Очевидно, що там регулярно фіксуватимуть прильоти.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що нещодавно була інформація про пробний заїзд потяга з Маріуполя до Волновахи.

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Чекають на "бавовну"

Як наголосив Забавін, залізнична лінія з Маріуполя до Волновахи – це стара ділянка, яка функціонувала ще раніше. Зараз вони намагаються добудувати та реорганізувати її. Паралельно йде будівництво нової лінії залізниці.

Залізниця, яку будують окупанти / Скриншот 24 Каналу

Невідомо, що вони будуть робити з помаранчевою гілкою, враховуючи те, що вона проходить близько до лінії розмежування. Туди може прилітати українська "бавовна",

– сказав Забавін.

На його думку, окупанти не зможуть безпечно користуватися цими залізничними шляхами через регулярні загрози обстрілів. Також те, що вони будують таку залізницю, свідчить, що у них є проблеми з логістикою.

Українська "бавовна" може сильно цим планам зашкодити. Вона може зробити так, що ці залізничні сполучення не працюватимуть так, як хотіли б росіяни. Тому це у них більше від відчаю, бо не можуть забезпечити повну логістику постачання як бойового комплекту, так і продуктів забезпечення,

– зазначив Забавін.

Будівництво залізниці на тимчасово окупованих територіях: коротко