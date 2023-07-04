Клишоногий помстився: на Забайкаллі росіяни отруїлися м'ясом ведмедя та потрапили у лікарню
У Забайкальському краї росіяни наїлися м’яса ведмедя і потрапили у лікарню. У них діагностували отруєння.
За допомогою лікарів звернулося 9 осіб, серед них – дитина. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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На Забайкаллі росіяни з'їли м'ясо ведмедя і отруїлися
Як стало відомо, жителі селища Куанда вживали м'ясо ведмедя, а згодом відчули нездужання. 4 липня постраждалих доставили у Читу, де їм проведуть обстеження і встановлять точний діагноз.
У Держветслужбі Забайкалля кажуть, що зразки м'яса ведмедя відправили на експертизу. Пропагандистські ЗМІ зазначили, що внаслідок отруєння було госпіталізовано 6 осіб. Ще троє росіян лікуються вдома.
Згодом у Росспоживнагляді повідомили, що у тих, хто отруївся ведмежатиною на Забайкаллі, виявили трихінельоз. Усього за медичною допомогою звернулися 15 осіб – у 4 діагноз вже підтверджено, у 11 підозрюють те саме захворювання.
У Росії понад 100 людей отруїлися шаурмою, серед них багато дітей
Нагадаємо, що нещодавно у Братську більше ніж сотня росіян звернулися до медзакладів через отруєння шаурмою. Серед постраждалих аж 22 дитини.
Губернатор Іркутської області розповів, що з симптомами отруєння до лікарні Братська після відвідин кафе вже звернувся 101 росіянин, зокрема, 22 дитини.
Зазначається, що важких випадків буцімто немає.