Забезпечував окупантів їжею та пальним: на Запоріжжі затримали депутата сільради

У той час, коли вся країна єднається для протидії окупантам, дехто зраджує свою Батьківщину та допомагає ворогу. Так, на Запоріжжі за підозрою у колабораціонізмі затримали депутата сільради.

Зрадником виявився депутат Великобілозерської сільської ради Василівського району. У березні російські військові тимчасово окупували його село.

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Депутат надавав ворогу будівельні матеріали та власне авто

За даними слідства, депутат добровільно погодився співпрацювати з ворогом. Оскільки він був директором і співвласником сільськогосподарських підприємств у районі, то мав вільний доступ до виробничих потужностей. Зрадник почав надавати російським військовим, які вбивають цивільних українців та руйнують наші міста, продукти і паливно-мастильні матеріали.

Ба більше, депутат забезпечував ворожі підрозділи будівельними матеріалами, якими ті укріплювали свої військові пункти, щоб вести бойові дії проти Збройних Сил України. Колаборант навіть віддав росіянам власний автомобіль. Тобто місцевий чиновник фактично допомагав росіянам захоплювати Україну.

Яке покарання загрожує колаборанту

Працівники Служби безпеки України затримали депутата, коли він їхав на лікування в Запоріжжя.

Вітчизняна медицина йому безумовно допоможе, але гарантовано "вилікує" українське правосуддя,

– наголосили в обласній військовій адміністрації.

Суд вже взяв колаборанта під варту. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення та конфіскація майна. Досудове розслідування триває.

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Останні новини про викриття колаборантів та зрадників

СБУ викрила мешканця Києва, який був російським агентом. Зловмисник створив 20 проросійських Інтернет-ЗМІ, які виправдовували війну, поширювали ворожі ідеї та дискредитували українських військових. Загальна аудиторія цих ресурсів налічувала понад 2,2 мільйона унікальних користувачів на місяць. Тепер киянину загрожує позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.

​Працівнику прикордонної служби з Рівненщини оголосили підозру у державній зраді. За даними слідства, він передавав росіянам інформацію про офіцерів Нацгвардії для того, щоб далі окупанти їх вбивали. Крім того, зрадник збирав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону.

У Слов'янську затримали місцевого мешканця, який передавав ворогу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ на Донеччині. За отриманими координатами, окупанти обстрілювали об'єкти інфраструктури та житлові масиви Краматорського району. Тепер колаборанту загрожує до 12 років в'язниці.

До теми дивіться відео про те, що на окупованій Херсонщині масово зникають колаборанти: