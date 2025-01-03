Зеленський підписав закон про заборону реклами азартних ігор
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вводить суттєві обмеження на рекламу азартних ігор. Він також посилює контроль за організаторами.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України. Відтепер організатори ігор повинні відповідати новим вимогам, а нелегальні азартні вебсайти будуть заблоковані.
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Нове законодавство щодо азартних ігор
Закон вводить низку важливих змін, спрямованих на посилення контролю та обмеження впливу азартних ігор на суспільство.
Згідно з новим законодавством, реклама азартних ігор тепер підлягає жорстким обмеженням. Дозволено тільки обмежений перелік методів реклами, що не стосуються рекламних кампаній у широких масах.
Заборона спонсорства:
Закон також вводить заборону на спонсорство азартними іграми, за винятком випадків, коли мова йде про спонсорство спортивних подій.
Контрольована гра замість перевірок:
Замість традиційних методів фактичних перевірок, які використовувались для контролю за азартними іграми, буде запроваджено нову систему – контрольовану гру. Це дозволить більш ефективно стежити за діяльністю організаторів ігор та надавати відповідні санкції за порушення.
Блокування нелегальних вебсайтів:
Ще однією важливою новацією є механізм блокування нелегальних азартних вебсайтів. Згідно з новим законодавством, всі вебсайти, які не отримали ліцензію в Україні для проведення азартних ігор, підлягають блокуванню.
Посилення вимог до організаторів азартних ігор:
Закон також посилює вимоги до організаторів азартних ігор, зокрема, щодо ліцензування та прозорості їхньої діяльності.
Очікується, що він допоможе зменшити соціальні наслідки, пов'язані з поширенням азартних ігор, а також збільшить податкові надходження від ліцензованих організаторів, оскільки вони будуть змушені працювати в рамках чітких правил.