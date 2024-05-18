В ISW оцінили наслідки заборони США бити по Росії західною зброєю

Україна не може бити по території Росії американською зброєю. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, до чого призводить така заборона.

У ISW вважають, що заборона бити по території Росії серйозно підриває здатність України захищатись. Зокрема, й у Харківській області.

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Росія може накопичувати війська та техніку

Заборона США та інших країн Заходу бити по території Росії їхньою зброєю допомогла створити у прикордонних областях агресорки певні укриття. Звідти російська авіація може завдавати планерувальних бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Крім цього, Росія має можливість накопичувати війська та техніку перед тим, як вступити в бій.

Представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії.

Речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо заборони. Там вважають, що західна зброя має бути використана для звільнення тимчасово окупованих територій.

В ISW пояснили, чому заборона США бити по Росії некоректна