У Politico дізналися, чи може заборона 2022 року перешкодити переговорам Зеленського та Путіна

У 2022 році РНБО зафіксувала "неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Владіміром Путіним", а Володимир Зеленський увів його в дію. Однак це рішення не перешкоджає прямим переговорам українського лідера та російського диктатора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Politico. Цю інформацію виданню надав високопоставлений український чиновник, який побажав залишитися анонімним.

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Чому рішення РНБО не перешкоджає переговорам з Путіним

Москва часто у пропагандистській манері каже, що перед початком переговорного процесу Україна має скасувати заборону на перемовини з російським керівництвом, що було укладено у 2022 році.

Водночас високопоставлений український чиновник пояснив журналістам, що цей захід був спрямований на те, щоб перешкодити окремим українським політикам вести позаштатні переговори з Росією. Водночас він не перешкоджає прямим переговорам Зеленського з Путіним.

У той час було заявлено, що з Путіним неможливо поговорити. На цей час з Путіним можна поговорити,

– сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Він також додав: "Президент вирішує, коли та з ким йому слід розмовляти у відповідний час" і немає "жодного слова про заборону".

Деталі можливого візиту Володимира Зеленського в Туреччину в четвер, 15 травня, чиновник розкривати не став. Співрозмовник наголосив, що Україна не буде публічно розкривати свої плани та чекає на реакцію росіян.

До слова, раніше Володимир Зеленський також пояснював рішення РНБО щодо заборони переговорів з Путіним. Український лідер зазначав, що заборонив політичним діячам проводити переговори з російським агресором, щоб зупинити сепаратизм та тіньові політичні коридори.

За словами Зеленського, на той час Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із сепаратистами, представниками інших держав щодо впливу на Україну й на нашу незалежність. Зрозумівши, що цього стає все більше, президент просто вирішив заборонити переговорні процеси з російським диктатором.