Яка доля священників та майна УПЦ МП після її заборони: відповідь Мінкульту

Верховна Рада підтримала заборону УПЦ МП у першому читанні. У Мінкульті розповіли про майбутнє церковників московського патріархату.

19 жовтня парламент зробив перший крок до ліквідації прокремлівської церкви в Україні. Виконувач обов'язків міністра культури України Ростислав Карандєєв в ефірі телемарафону пояснив, що буде, коли законопроєкт про заборону УПЦ підпише Зеленський.

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Священники – до ПЦУ, майно – державі

На законопроєкт № 8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, чекає ще друге читання у Верховній Раді і підпис президента. Однак вже зараз постають питання про подальшу долю священників з УПЦ та майна, яке перебуває в її користуванні.

Щодо кліриків московського патріархату, то їм давно вже пропонували перейти під верховенство Православної церкви України, уточнив Карандєєв. І зараз вони так само мають право перейти до ПЦУ.

Питання щодо майна і територій, якими користується УПЦ, вирішуватиметься після того, як держава поверне їх у свою власність. Так, наприклад, трапилося із Лаврою.

У подальшому будемо розглядати її майбутнє, зокрема залучення у здійснення релігійних культів і забезпечення й надалі монашого життя на цій святій території,

– наголосив Карандєєв.

Як голосували за заборону московської церкви