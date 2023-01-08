Настоятель ПЦУ пояснив, чому не можна швидко заборонити УПЦ МП в Україні

Епіфаній зауважив, що нардепи повинні розробити спеціальний закон щодо діяльності УПЦ МП в Україні. При цьому він пояснив, чому не можна одномоментно заборонити діяльність московського патріархату.

Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній зауважив, що врегулювання діяльності УПЦ МП в Україні – це питання не віросповідання, а нацбезпеки. При цьому він сказав, що важливо не порушувати права і свободи громадян.

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Чому важко швидко ліквідувати УПЦ МП

Епіфаній поясний, що церква не є юридичною особою, тож заборонити її діяльність одномоментно неможливо – кожна релігійна громада має свій окремий юридичний статус. Тож, на його думку, наразі все випливає із попереднього питання про виконання закону про перейменування.

Якщо ви хочете лишатися в складі Російської православної церкви, ви повинні змінити свою назву. Якщо громада ухвалить таке рішення, відповідно, вона втілює його в життя. Але я думаю, більшість громад не будуть бажати отримати назву Російської православної церкви, особливо в час війни, відповідно ухвалять рішення долучитися до єдиної Української Православної Церкви,

– сказав Епіфаній.

Настоятель ПЦУ наголосив, що під час війни питання нацбезпеки країни є пріоритетним. При цьому він вважає, що в законопроєкті, який зараз розробляють, потрібно продемонструвати, що Україна – демократична країна, в якій не забороняється сповідувати обрану громадянами віру.

Проте загроза від УПЦ МП – реальна. Це невіддільна частина РПЦ, яка впродовж десятиліть пропагує в Україні ідеологію "русского міра".

Якщо реально є загроза, а ми бачимо, що є реальна загроза, бо обшуки показали, що навіть після декількох місяців є ще багато речей, які засвідчують, що вони працювали й працюють до цього часу на агресора, постає запитання: а що ж було до того? Багато доказів було знищено, я переконаний. А те, що знаходять зараз, свідчить про те, що вони є невіддільною частиною Російської православної церкви й надалі й протягом останніх десятиліть проповідували відкрито цю згубну ідеологію "русского міра", яка привела до цієї страшної війни, тому відповідальність, звичайно, лежить на них,

– зауважив митрополит.

Скільки українців підтримують повну заборону УПЦ МП

Соціологи Київського міжнародного інституту соціології опитали українців щодо того, чи варто заборонити УПЦ МП в Україні.

Більшість українців підтримали повну заборону діяльності УПЦ МП на території України. За таке рішення висловилися 54% респондентів.

Натомість 24% опитаних пропонують не забороняти УПЦ МП, але встановити за нею державний контроль,

Тим часом лиш 12% опитаних проти будь-якого втручання в справи УПЦ МП.

Ще 9% громадян сказали, що їм важко дати відповідь на це питання.