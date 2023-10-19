Рада у першому читанні проголосувала за заборону УПЦ МП

Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП. За проголосували 267 нардепів.

Законопроєкт № 8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, прийнято у першому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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19 жовтня Верховна Рада на черговому засіданні підтримала заборону УПЦ МП більшістю голосів.

Як голосували по фракціях:

Слуга народу – 175;

Європейська солідарність – 26;

Батьківщина – 17;

Платформа за життя та мир – 1;

За майбутнє – 8;

Голос – 18;

Довіра – 12;

Відновлення України – 0.

Відомо, що проти законопроєкту проголосували 14 депутатів, також двоє утрималися і 17 не голосували. Серед тих, хто не підтримав заборону УПЦ МП – 11 депутатів від "Платформи за життя та мир", а також троє від "Відновлення України".

Голосування по фракціям / Фото "Чесно"

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