Без дозволу не виїдеш: що потрібно знати про заборони та суперечки навколо військового обліку

В Україні діють додаткові обмеження для військовозобов'язаних, які виїжджають за межі свого місця проживання чи перебування навіть на території України. Чому отримання спеціального дозволу викликало такий ажіотаж – у матеріалі 24 каналу.

4 липня ЗМІ поширили інформацію про те, що в Україні діють додаткові обмеження для військовозобов'язаних, які виїжджають за межі свого місця проживання чи перебування навіть на території України. Необхідність отримувати спеціальний дозвіл на пересування викликала хвилю обурення у соцмережах. Хоча насправді нічого радикально нового не сталось.

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Чинне законодавство передбачає, що кожен, хто стоїть на військовому обліку, має доволі регулярні стосунки зі своїм Центром комплектування та соціальної підтримки (ЦК та СП) та регулярно звітує про зміни у своєму житті. Тому що кожен військовозобов’язаний, зокрема, повинен:

протягом 7 днів особисто повідомити ЦК та СП про зміну сімейного стану, стану здоров’я, освіти, місця роботи і посади;

протягом 7 днів особисто повідомити ЦК та СП про зміну адреси місця проживання;

негайно повідомити ЦК та СП про втрату військово-облікового документа (за втрату також штраф 850 – 1700 грн);

у разі виїзду за кордон довше, ніж на три місяці, особисто прибути до ЦК та СП: там треба здати військовий квиток та отримати довідку військовозобов'язаного для виїзду за кордон. Після повернення довідку треба буде здати для отримання військового квитка;

кожні 5 років проходити медичний огляд військово-лікарською комісією.

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Дозвіл на пересування для військовозобов’язаних – чому це законно

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває війна та оголошена загальна мобілізація. Вона потрібна, щоб Україна могла ефективно чинити опір загарбнику.

Мобілізація та запровадження воєнного стану накладають додаткові обмеження на життя тих, хто вже стоїть на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Всі вони є законними та регулюються такими документами:

Законом "Про військовий обов’язок і військову службу". Частина 4 статті 37 цього закону каже, що у воєнний час призовникам, військовозобов'язаним та резервістам заборонено виїжджати з місця проживання без дозволу. Такий дозвіл має надати керівник відповідного районного (або міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або ж відповідний керівник для військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України і Служби зовнішньої розвідки України.

Частина 4 статті 37 цього закону каже, що у воєнний час призовникам, військовозобов'язаним та резервістам заборонено виїжджати з місця проживання без дозволу. Такий дозвіл має надати керівник відповідного районного (або міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або ж відповідний керівник для військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України і Служби зовнішньої розвідки України. Законом "Про правовий режим воєнного стану" . Частина 1 статті 8, пункт 16 забороняє тим, хто перебуває на військовому або спеціальному обліку у Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу. Такий дозвіл має надати військовий комісар або керівник відповідного органу СБУ чи СЗР.

. Частина 1 статті 8, пункт 16 забороняє тим, хто перебуває на військовому або спеціальному обліку у Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу. Такий дозвіл має надати військовий комісар або керівник відповідного органу СБУ чи СЗР. Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Частина 6 статті 22 забороняє тим, хто перебуває на військовому обліку, змінювати місце проживання без дозволу відповідної посадової особи.

Крім того, існує постанова Кабміну "Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних". Вона, серед всього іншого, каже, що Генштаб має всі повноваження визначати особливості і порядок ведення військового обліку.

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Дозвіл на пересування для військовозобов’язаних – для чого це потрібно

У Генштабі пояснюють, що це саме та норма, яка потрібна для того, аби у хаосі війни впорядкувати облік переміщених осіб.

Із заяв військового керівництва це не завжди зрозуміло, ця довідка не потрібна всім на кожний, навіть короткий, виїзд за межі міста. Координатор руху адвокатів Збройних Сил України Євгенія Рябека пояснила, що дозвіл із військкомату мають брати лише ті, хто змінює місце проживання.

Крім того, у Генеральному штабі обіцяють додатково унормувати питання переміщення українців, які систематично перетинають адміністративні межі через службову чи особисту необхідність.

Як пояснив 24 каналу керівник одного з Центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівської області, для військовослужбовців у цьому роз’ясненні нічого нового немає.

Ми це робили давно, нічого нового у цьому дозволі немає. Припустимо, є чоловік, який зареєстрований у мене на Чернігівщині, а працює у столиці. Він має підстави отримати такий дозвіл. Я даю дозвіл і він їде. Єдине – він розписується, що у разі необхідності прибуде до нас. Або приходить до мене студент, який навчається в іншій країні. Він приносить відповідний пакет документів. Я пересвідчуюсь, що все законно. Він має підставу для отримання цієї довідки – я її видаю. Всі ці довідки давно були, ми практично щодня з ними працюємо,

– сказав він.

Водночас юристи кажуть, що оприлюднений порядок може створити необхідність раз на місяць з'являтись у Центрі комплектування та соціальної підтримки всім, хто підпадає під мобілізацію.

Кому потрібен дозвіл на пересування для військовозобов’язаних – перелік

Такий дозвіл видається на термін від 30 діб до року, уточнили в Генштабі – залежно від категорії людини, яка планує виїзд.

Дозволи на виїзд видаються наступним категоріям громадян України:

призовникам, які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу терміном до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба чи смерть рідних тощо);

військовозобов'язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на термін до одного року – для цього потрібні відповідні підтверджувальні документи, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

військовозобов'язаним та резервістам, які були заброньовані на період мобілізації та воєнний час.

Крім того, дозволи видаються в окремих випадках, за рішенням керівника ТЦК та СП іншим категоріям військовослужбовців та резервістів за умови наявності інших поважних причин – для цього потрібно подати відповідні документи на строк до 30 діб.

Кому не потрібен дозвіл на пересування для військовозобов’язаних – перелік

Крім того, закон каже, що такий дозвіл не потрібно отримувати наступним категоріям:

тим, хто не є військовозобов'язаними;

знятим з військового обліку — підставою для виїзду є відмітка про зняття з обліку військовозобов'язаних;

особам, які перебувають у відрядженні та мають броню на період мобілізації та у воєнний час. Для виїзду їм потрібен паспорт, військовий квиток/тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про відстрочку або засвідчену керівником ТЦК та СП витримку з Міністерства економіки України, а також посвідчення про відрядження;

призовникам військовозобов'язаним та резервістам, знятим з обліку для переміщення в іншу місцевість. Для виїзду у них є відповідна відмітка у військовому документі (квиток, посвідчення) – протягом 7 днів ці люди мають стати на облік на новому місці проживання (перебування).

Військовий облік – не мобілізація

Тут варто уточнити, що, виходячи із кількості заяв та коментарів щодо цього дозволу, правила перетину адміністративних меж не є остаточними та можуть змінюватись, залежно від ситуації.

Крім того, нагадаємо, що взяття на військовий облік не означає обов’язкову мобілізацію та участь у бойових діях.

За законом, призову на військову службу по мобілізації не підлягають ті, хто:

заброньований (-а) на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади та іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому урядом;

визнаний (-а) медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців;

утримує троє і більше дітей віком до 18 років (вони можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди й тільки за місцем проживання);

самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років (вони можуть бути призвані на військову службу в разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

утримує дитину з інвалідністю підгрупи А у віці до 18 років;

є усиновителем, опікуном, піклувальником, прийомними батьками, батьками-вихователями дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу в разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують;

є народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Також під час мобілізації в особливий період без добровільної згоди призвати на військову службу не можуть:

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють не менш як на 0,75 ставки;

близьких родичів загиблих або зниклих безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

– військовослужбовців або працівників військових формувань, утворених відповідно до законів України, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

– працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції;

Також важливо Вказівок про обмеження поїздок для військовозобов'язаних на найближчі дні не було

– учасників добровольчих формувань, що утворились або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.