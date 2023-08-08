"Мільйон поїде в Європу": Денисенко прокоментував заяву про заборону виїзду після війни

Вадим Денисенко днями заявив, що чоловікам варто заборонити виїзд за кордон на 3 роки після завершення війни. Він прокоментував свою позицію.

Колишній радник глави МВС та нинішній виконавчий директор Українського інституту майбутнього зазначив, що дослідження на цю тему практично не проводять, як і немає фахової дискусії про це. Денисенко зазначив, що Український інститут майбутнього чи не єдина структура, яка дослідила міграційні настрої.

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Як пояснив свою позицію Денисенко

І можна сказати, що є дві речі, які треба розуміти: що повернуться з нинішньої міграції 50% тих, хто зараз перебуває за кордоном, і з великою долею ймовірності можна говорити про те, що після закінчення війни приблизно 1 мільйон чоловіків виїде в Європу до своїх жінок. Ось про це має бути дискусія,

– заявив Вадим Денисенко.

Свою пропозицію він назвав "одним з кардинальних варіантів" який не є єдиним або єдино правильним. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього сказав, що він хотів розпочати дискусію, натомість "все звелося до "сам дурень".

"Але (після війни – 24 Канал) у нас буде лише три опції. Перша – це дуже знелюднена територія під назвою Україна, де буде проживати невелика кількість населення. Друга – ми муситимемо говорити про завезення щонайменше 2 мільйонів людей з Азії. Третя – той варіант, який я висловив", – сказав Денисенко.

За його словами, реакція людей на його слова значить, що суспільство не хоче серйозної дискусії, хоче "хайпити, хейтити та за два дні продовжити говорити про щось зовсім інше".

Що відомо про допис Денисенка