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      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Заборона росіянам в'їзду в Україну ставить під загрозу кіберспортивні змагання

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      Заборона росіянам в'їзду в Україну ставить під загрозу кіберспортивні змагання
      Заборона росіянам в'їзду в Україну ставить під загрозу кіберспортивні змагання / cyber.sports.ru

      У рамках режиму воєнного стану, введеного на 30 днів, чоловікам з Росії у віці від 16 до 60 років заборонений в'їзд в Україну. Це ставить під загрозу участь росіян у змаганнях, які відбуваються на території України.

      Як пише Sports.ru, заборона може вплинути на учасників кіберспортивних турнірів. Зокрема, 10-16 грудня в Україні відбудеться LAN-кваліфікація на PUBG Europe League. З 10 по 16 червня 2018 року в Україні пройде Майнор по Dota 2 від StarLadder, де точно буде одна команда з СНД, у складі якої можуть виявитися росіяни.

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      Також видання відзначає, що Natus Vincere проводять свої буткемпи в Києві, а в їх складі по доті двоє росіян – Євген "Chuvash" Макаров і Акбар "SoNNeikO" Бутаєв. У команді по CS: GO – Єгор "flami" Васильєв і Денис "electronic" Шаріпов. Склад по PUBG повністю укомплектований з росіян.

      Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що в зоні ризику тільки чоловіки-призовники віком 16-60 років. Таких осіб інтерв’юватимуть на кордоні, що є додатковим засобом контролю.

      "У кожному окремому випадку може прийматися окреме виключне рішення", – заявив Демченко.

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      У кіберспортивних командах сподіваються, що суворі заборони будуть зняті й вони зможуть взяти участь у змаганнях.

      Теги: Спорт Ігри Кіберспорт
      Джерело: 24 Канал
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