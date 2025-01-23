У ЦПД відповіли, чи планують заборонити Telegram в Україні

Російські спецслужби активно користуються месенджером Telegram. Є різні думки щодо того, чи заборонити його в нашій державі.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що Telegram є основним інструментом, який використовує Росія, аби вербувати людей для диверсій в Україні.

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Чи заборонять Telegram в Україні

Як наголосив Коваленко, при цьому Telegram не є основним джерелом поширення дезінформації в Україні. Ситуація з кожною соцмережею чи іншим сервісом має свої нюанси. Там по-різному реагують на прохання обмежити доступ до певного контенту.

От нібито заблокували в Росії YouTube. А там далі викладають серіали про так зване "сво". І це йде на українську аудиторію. Чи варто заборонити YouTube в такому випадку? Вони досить важко реагують на прохання обмежити той чи інший контент для показів в Україні. TikTok реагує краще. Там багато дезінформації, але велику частину вдається оперативно банити за допомогою швидкої реакції офісу TikTok,

– сказав Коваленко.

Українським спецслужбам вдається відстежувати та ліквідовувати в Telegram російські канали, де вербують людей для диверсій. Та, якщо зрештою не вдасться узгодити все це з керівництвом месенджера, то можуть бути певні рекомендації для обмежень Telegram в Україні. Але поки про це не йдеться.

Якщо не вийде достукатися до Павла Дурова, то певні рекомендаційні обмеження, які вже надані для державних служб, можна поширити. Але потрібно відмежовувати читання новин на певних ресурсах та використання його як месенджера для спілкування,

– сказав Коваленко.

У будь-якому випадку потрібна законодавча ініціатива та сам механізм, як заборонити Telegram в Україні. Наразі, видається, у депутатів таких намірів немає.

Додамо, зараз в Україні заборонено встановлювати Telegram на службові телефони для певної категорії громадян. Це стосується державних службовців, військових та працівники критичної інфраструктури. Однак заборона не поширюється на персональні смартфони.