У Залужного пояснили, чи заборонять військовозобов'язаним пересуватися Україною

В Україні 5 липня поширилася хвиля обурення через допис Генштабу про обмеження на пересування військовозобов'язаних. Згодом з'ясувалося, що це не завжди означає необхідність отримання спеціальних дозволів.

Нагадування Генштабу про норму закону, яка діє ще з 1992 року, прокоментувала радниця з юридичних питань головнокомандувача Збройних Сил України Євгенія Рябека.

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Українці неправильно зрозуміли допис Генштабу

За словами Рябеки, у повідомленні Генштабу мовиться лише про впорядкування обліку осіб, які змінюють місце проживання.

Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені. Особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися на той час у військкомат, а сьогодні до центра військового комплектування, знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці,

– пояснила юристка.

Тобто нового правила немає. Рябека зазначила, що, ймовірно, опублікований документ дещо незрозуміло написали й це заплутало українців. Однак його мета – впорядкувати облік.

"Це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", – припустила Рябека.

Вона наголосила, що для виїзду з села, міста чи області військовозобов'язаним не треба брати ніякого дозволу.

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Рябека додала, що 5 липня ще відбудуться наради, щоб юридично впорядкувати цей документ, внести поправки і зробити його зрозумілішим.

Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто такої мети не ставилось,

– наголосила радниця головнокомандувача ЗСУ.

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Що цьому передувало

5 липня Генштаб нагадав, що законодавство України забороняє виїзд військовозобов'язаних з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК.

Дозвіл на це видають терміном від 30 діб до 1 року.

Українці дуже обурилися через це. Вони заявили, що бізнесу та волонтерам в таких умовах буде складно функціонувати. У відповідь нардепи пообіцяли внормувати питання.

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