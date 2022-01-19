Забрали паспорти: опублікували ухвалу суду щодо Порошенка

Печерський суд 19 січня обрав запобіжний захід Петру Порошенку у "вугільній справі". Політику призначили особисте зобов'язання.

Зокрема суд відхилив клопотання прокурорів про арешт Петра Порошенка з можливістю застави 1 мілярд гривень. Однак на п'ятого президента наклали низку особистих зобов'язань.

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Про які зобов'язання йде мова

Згідно з ухвалою суду, Петро Порошенко повинен з'являтися на допити за першою вимогою слідчих. В іншому випадку він повинен повідомляти про відсутність з вагомих причин.

Також Петро Порошенко не може покидати межі Києва та Київської Області. Паспорти для виїзду закордон п'ятий президент повинен здати.

Крім того, Порошенко повинен повідомляти про зміну місця проживання. У випадку, якщо п'ятий президент не дотримуватиметься умов запобіжного заходу, його можуть змінити на більш жорсткий.

Діятимуть ці зобов'язання до 19 березня 2022 року.



Текст ухвали Печерського суду / Фото Олексія Гончаренка

Суд над Порошенком: головне

Петро Порошенко повернувся до України 17 січня. Одразу після цього відправився до Печерського суду, де йому мали обрати запобіжний захід у справі про держзраду та фінансування тероризму.

Спершу адвокати вимагали самовідводу судді Олексія Соколова. Пізніше суд пішов на перерву, щоб захист ознайомився з матеріалами справи.

Прокурори вимагали для Порошенка арешт з правом застави у розмірі 1 мілярд гривень. Після виходу з-під арешту на Порошенка пропонували одягнути електронний браслет.

Після слухань суд відправився до нарадчої кімнати. після понад 4 годин перебування там, у суді заявили що оголошення ухвали перенесено на 19 січня.

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