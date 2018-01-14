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Забрали і гроші, і машину: як у Кривому Розі шахраї обкрадають людей

14:19, сьогодні 1967 Читать новость на русском

Сімейна пара намагалась продати власну машину на місцевому авторинку, втім натрапила на шахраїв, і втратила і авто, і гроші.

Продати свою автівку Лілія та Григорій Маздори вирішили через весілля доньки. Сім'ї були потрібні гроші, тож повезли машину на місцевий авторинок, де купує і продає машини увесь Кривий Ріг. Там їм одразу запропонували вигідну угоду.

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Віддавши машину та усі документи, Григорій Маздор отримав 2,5 тисячі доларів. Та вже наступного дня йому почали надзвонювати перекупники. Вони вимагали повернути гроші, бо начебто виявили, що машина куплена незаконно і не зареєстрована належним чином.

Працівники площадки сказали, що машина неправильна. Просили 4 дні і тоді вони розберуться з господарем. Ти ж розумієш, казали мені, що потрібно повернути кошти за машину, нотаріуса і так далі,
– зазначив він.

Довірливий криворіжець повівся на вмовляння шахраїв і повернув гроші. Згодом йому повідомили – ані машини, ані коштів за неї не повернуть. Мовляв, в будь-який момент його може зупинити поліція, забрати авто та ще й оштрафувати.

Щоб уникнути проблем із законом, запропонували чоловіку поки що взяти іншу машину з майданчика. І, звісно, доплатити різницю у вартості. Але усі вони були задорогі, тому чоловік відмовився. Далі мали домовитись, як вийти з ситуації.

Але за кілька днів донька потерпілого побачила у місті їхню машину. А за кермом – уже новий власник.

Чому у поліції не хотіли приймати заяву за фактом шахрайства – дивіться у сюжеті.

Теги: Шахрайство Кривий Ріг Новини України гроші
Джерело: 24 Канал
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