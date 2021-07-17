Забрела за 5 кілометрів від дому: на Львівщині шукали 2-річну дівчинку

У Львівській області загубилась маленька дівчинка. Спочатку її бабуся намагалась самотужки знайти дитину, але потім до пошуків залучили поліцію та волонтерів.

Так, до поліції звернулась жителька одного з сіл Львівщини. Вона заявила, що її 2-річна онука зникла.

Важливо Що робити, коли дитина загубилась: поради для батьків і дітей

Як зникла дитина

Бабуся зазначила, що відволіклась на певний час. Жінка займалась господарством, а дівчинка кудись пішла.

Волонтери, правоохоронці та жителі села розшукали дівчинку розшукали на відстані близько 5 кілометрів від дому. На щастя, маля було цілим та неушкодженим.

Батьки подякували усім, хто долучився до пошуків.

Схожі випадки в Україні

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Що робити, коли загубилась дитина / Інфографіка 24 каналу