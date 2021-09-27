Забув про пів мільйона: в ексдепутата облради виявили незадекларовані кошти в російській фірмі

Колишній депутат Черкаської обласної ради не вказав свої корпоративні права на пів мільйона гривень. Ця фірма була зареєстрована на території Росії.

Такі порушення НАЗК виявило під час перевірки декларацій Віктора Полозова.

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Порушення виявили у деклараціях за 2019 та 2020 роки

Полозов є власником корпоративних прав компанії, що входить у групу "Алвіко". Це він "забув" вказати у деклараціях за 2019 та 2020 рік.

Цими порушеннями ексдепутат не обмежився. У НАЗК повідомили, що Полозов не вніс у декларації відомості про корпоративні права у двох інших компаніях – цього раз зареєстрованих в Україні.

Загалом недостовірні дані – на 2,3 мільйона гривень у 2019 році та 1,4 мільйона - у 2020 році.

Мовиться про кримінальне порушення за статтею про умисне внесення недостовірних відомостей у декларацію особою, що уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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