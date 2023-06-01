Треба покарати винних, а не знайти "стрілочника", – політолог про загибель киян біля укриття

Кияни у ніч проти 1 травня під час повітряної тривоги не змогли потрапити до укриття у поліклініці №3 у Деснянському районі Києва. Бомбосховище не відчинив охоронець, який ймовірно був у стані алкогольного сп'яніння.

Систему потрібно змінювати зсередини. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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Винні мають бути покараними

Олег Лісний наголосив, що жодна репарація не поверне батькам дітей, які загинули. До того ж до цього часу усі бомбосховища мали б бути відчиненими, попри те чи вони комунальні, чи приватні.

"За діяльність усіх бомбосховищ або окремих бомбосховищ є відповідальні люди, тобто у будь-якої проблеми є прізвище, ім'я і по батькові", – зауважив політолог.

На його думку, владі варто переглянути питання щодо облаштування укриттів у країні.

Треба покарати винних, а не знайти "стрілочника",

– переконаний Олег Лісний.

Важливо, щоб влада не лише робила гучні заяви, але й виконувала свої обіцянки. Ворог нараз атакує Україну балістичними ракетами, які досягають цілей за 6 хвилин, тож життя українців вимірюється буквально секундами.

Про проблеми треба говорити

Олег Лісний зауважив, що наразі важливо напрацювати механізми швидкого реагування, щоб питання про відчинені чи зачинені укриття навіть не виникало. За його словами, слід й надалі загострювати на цих проблемах увагу й слідкувати за послідовністю процесів для знайдення рішень.

"Інформаційне поле України так насичене, що найтрагічніша новина затирається наступною новиною", – додав він.

Варто не допустити, щоб громадяни та влада залишили питання вільного доступу до укриттів невирішеним.

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