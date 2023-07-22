Еліти не задоволені Путіним і починають революцію в Росії, – політолог-міжнародник

У Росії заарештували терориста Ігоря Гіркіна, якого звинувачують у "заклику до екстремізму". В українській розвідці зауважили, що це парадоксальна ситуація, адже на Москву з маршем йшов Євгеній Пригожин, натомість затримали Ігоря Гіркіна. Та в Росії почалися активні дії між вежами Кремля.

Про це 24 Каналу заявив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Він зауважив, що країна-агресорка занурюється у передреволюційну ситуацію.

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Росія програє війну. Також вона втратила на внутрішньому контурі, але їй завдали ударів і зовнішньо – вона втратила імідж. Те, що Владімір Путін не їде на саміт БРІКС у ПАР, оскільки його можуть арештувати, продемонструвало слабкість.

Ми бачимо, що готується революція зверху. Вона могла бути або знизу, або зверху. Але оце протистояння веж Кремля свідчить про те, що еліти незадоволені Путіним і вони починають свою революцію,

– зауважив Осипенко.

Російським диктатором незадоволені всі – навіть патріоти та держслужбовці Росії. Тому будь-які кроки лише погіршуватимуть його ситуацію.

Путін сподівається на ще одну каденцію

У британській службі зовнішньої розвідки МІ6 та в ЦРУ заявили про невдоволення так званих російських еліт. Росіян закликали ставати ледь не шпигунами.

Усе це відбувається через те, що Владімір Путін готується переобиратися у 2024 році. Він сподівається, що його таки знову оберуть президентом Росії. А це буде означати ще 6 років диктаторського режиму. Тому нині проводять роботу, аби вести переговори саме з російськими елітами, оточенням Путіна, а не самим бункерним дідом. Для того, аби в подальшому його послаблювати та прибрати з політичного поля.

"А чому черга стоїть росіян в оці спецслужби західні – вона завжди стояла, і це не розуміють в Росії досі. Вони на одні й ті самі граблі наступають уже два сторіччя", – зазначив політолог-міжнародник.

Усе через те, що росіяни створили державу, яка домінує над інтересами людини. Натомість на Заході все навпаки – у центрі людина, її інтереси та цінності, а держава захищає та обслуговує ці інтереси. Через те в російських спецслужбах завжди й було стільки зрадників, які перебігали на Захід. Адже розуміли, що вони там захищені, у них є права, вони можуть розраховувати на судову систему та захист держави.

"А в Росії ти сьогодні олігарх, а завтра – ти кріпак. Ти взагалі можеш бути позбавленим всього, що ти заробляв все життя", – додав Руслан Осипенко.

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Чи можливе протистояння потенціалів

Такі діалоги з російською елітою не залежать від того, чи триває війна. Їх ведуть завжди. А от те, що це виходить у суспільну площину, свідчить про те, що діалог активізувався та прискорився.

Його завжди вели по лініях міноборони, спецслужб, між політичними впливовими колами, оточенням Путіна та адміністраціями на Заході. Однак нині відбувається загострення, адже стає менше часу.

"Там навесні уже вибори в Росії. І якщо Путін переобирається, це нескінченна війна і нескінченна витрата ресурсів Заходу. Тоді дійсно затягуватиметься війна потенціалів. Протистояння потенціалів. А це, думаю, Захід також не хотів би такого сценарію", – сказав політолог-міжнародник.

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