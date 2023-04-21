Задоволений чи ні: Резніков описав враження від "Рамштайну" та прокоментував питання літаків
Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-11" заявив, що партнери пообіцяли Україні підтримку до перемоги. Міністр оборони України сказав, що це дуже важливо для нього.
Глава Міноборони України під час пресконференції після зустрічі "Рамштайн-11" заявив, що він задоволений результатами, пише 24 Канал. Олексій Резніков відзначив, що наразі головна потреба – наземна ППО.
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Що сказав Резніков про підсумки "Рамштайну-11"
Міністр оборони заявив, що українські партнери запевнили – будуть з Україною до кінця цієї війни.
Для них – це перемога України. Це дуже важливо для мене,
– заявив Резніков.
Окрім того, український міністр прокоментував питання літаків. За його словами, вони будуть наступним етапом переговорів щодо військової допомоги.
За словами Резнікова, Україна на засіданні "Рамштайн-11" підтвердила потребу в західних літаках як частині ППО.
І я впевнений, що у нас будуть сучасні, покоління 4++ бойові літаки. Просто зараз ми говоримо про головні потреби – наземну ППО,
– пояснив Резніков.
Міністр запевнив, що бойові літаки наразі обговорюють як наступний етап, але потрібен буде час для навчання пілотів, інженерів тощо.
"Але це буде зроблено", – пообіцяв Резніков.
Зеленський заявив, що чекає доповіді Резнікова
Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що чекає на доповідь Олексія Резнікова за результатами засідання "Рамштайн-11".
Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповіді міністра оборони за результатами "Рамштайну",
– сказав президент України.
Український лідер пояснив, що наразі в Україні активно готує нові бригади та підрозділи для фронту.
Що сказав Зеленський: дивіться відео
Зустріч "Рамштайн-11": що відомо
- Одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась 21 квітня. Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники вже передали Україні понад 230 танків.
- Міністр оборони США заявив, що наразі пріоритетним у допомозі Києву є надання систем протиповітряної оборони. Все для того, що убезпечити Україну від масованих ракетних атак. За словами глави Міноборони США, це пріоритет №1.
- Окрім цього, союзники підтримали надання Україні ракет до протиповітряної оборони. Про новий пакет військової допомоги оголосила Канада. Країна передасть Україні 29 мільйонів доларів. На ці гроші Києву нададуть гвинтівки, боєприпаси, радіостанції. Детальніше про підсумки "Рамштайну" – читайте за посиланням.