Задоволений чи ні: Резніков описав враження від "Рамштайну" та прокоментував питання літаків

Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-11" заявив, що партнери пообіцяли Україні підтримку до перемоги. Міністр оборони України сказав, що це дуже важливо для нього.

Глава Міноборони України під час пресконференції після зустрічі "Рамштайн-11" заявив, що він задоволений результатами, пише 24 Канал. Олексій Резніков відзначив, що наразі головна потреба – наземна ППО.

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Що сказав Резніков про підсумки "Рамштайну-11"

Міністр оборони заявив, що українські партнери запевнили – будуть з Україною до кінця цієї війни.

Для них – це перемога України. Це дуже важливо для мене,

– заявив Резніков.

Окрім того, український міністр прокоментував питання літаків. За його словами, вони будуть наступним етапом переговорів щодо військової допомоги.

За словами Резнікова, Україна на засіданні "Рамштайн-11" підтвердила потребу в західних літаках як частині ППО.

І я впевнений, що у нас будуть сучасні, покоління 4++ бойові літаки. Просто зараз ми говоримо про головні потреби – наземну ППО,

– пояснив Резніков.

Міністр запевнив, що бойові літаки наразі обговорюють як наступний етап, але потрібен буде час для навчання пілотів, інженерів тощо.

"Але це буде зроблено", – пообіцяв Резніков.

Зеленський заявив, що чекає доповіді Резнікова

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що чекає на доповідь Олексія Резнікова за результатами засідання "Рамштайн-11".

Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповіді міністра оборони за результатами "Рамштайну",

– сказав президент України.

Український лідер пояснив, що наразі в Україні активно готує нові бригади та підрозділи для фронту.

Що сказав Зеленський: дивіться відео

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