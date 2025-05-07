ЗАЕС під загрозою блекауту: окупанти знову атакували станцію

Росіяни укотре вдарили по Запорізькій атомній станції. Унаслідок атаки знеструмлена одна з ліній живлення – у разі повного відключення від енергосистеми може статися черговий блекаут.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство енергетики України.

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Що відомо про атаку ворога на ЗАЕС

У Міністерстві енергетики повідомили про черговий удар окупантів по Запорізькій АЕС. Там зауважили, що наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України,

– йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. Якщо ЗАЕС повністю відключиться від енергосистеми – може статися блекаут, що становитиме загрозу для радіаційної безпеки.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС, щойно дозволить безпекова ситуація.

Деокупація станції – це запорука безпечного її функціонування,

– підкреслив він.

З початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС вже 8 разів пережила повний блекаут. У лютому вона також була на межі. Тоді через ворожий обстріл відключилася одна з двох ліній електропередачі.