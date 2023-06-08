Це буде запобіжником терактів, – у Зеленського сказали, як убезпечити ЗАЕС

Росіяни цинічно та безжально підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Якщо західна спільнота не буде вживати заходів, то країна-терористка не зупиниться й надалі здійснюватиме злочини про людства.

Захід повинен допомогти Україні стримати Росію в усіх тих аспектах, які вимагають комплексного розв'язання проблем. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Як Захід може стримати агресію Росії

Михайло Подоляк наголосив, що ще в жовтні 2022 року, коли росіяни втікали з Херсону, Україна повідомляла міжнародній спільноті про те, що окупанти мінують ЗАЕС та Каховську ГЕС й навіть не бояться про це говорити в голос. Натомість Захід переконував у тому, що Владімір Путін планує лише наступальні дії на Донецькому та Луганському напрямку. Адекватної союзної реакції тоді все не було.

За його словами, українська сторона повсякчас пояснює, що на наших територіях перебувають військовослужбовці, ФСБ, росгвардія, дії яких не можемо контролювати. Наразі ж важливо запобігти аварії на ЗАЕС.

Треба суттєво пришвидшити постачання зброї та збільшити арсенальні можливості України, тобто надати нам далекобійні ракети ATACAMS, щоб знищити можливість тилового забезпечення й у такий спосіб зменшити боєздатність російської армії,

– зауважив він.

Окрім цього слід перестати загравати з Росією в межах ООН, МАГАТЕ: бодай тимчасово призупинити членство Росії в організаціях, щоб позбавити її можливості впливати на свідомість Латинської Америки, Африки та Азії в цілому.

Росія переходить межі

ООН у день підриву окупантами 6 червня Каховської ГЕС привітали Росію із днем російської мови.

Михайло Подоляк наголосив, що варто обмежити присутність росіян у всіх сферах.

Це треба зробити і тоді це буде запобіжником великих терористичних актів й буде пришвидшувати фінал війни,

– переконаний він.

За його словами, є речі, які Україна просто не спроможна зробити самотужки через ресурсну перевагу країни-агресорки, тому й просить допомоги у союзників.

Наприклад, у питанні ядерної безпеки лише увесь цивілізований світ може врешті зупинити Росію, яка "зламала ядерний безпековий контур світу". Як тільки росіяни передадуть Білорусі своє ядерне озброєння, то це означатиме, що договір про нерозповсюдження ядерної зброї більше не існує.

Чому Росію треба ізолювати від світу

Радник глави ОПУ переконаний, що світ нині не в безпеці, а думка про те, війна на території України – це проблеми лише українців є хибною. Росія ще раз доводить, що готова робити все, щоб і далі шокувати світ. Тим паче, що вона сконцентрувала сьогодні увесь збройний арсенал Радянського Союзу на своїй території.

Питання постачання зброї для України, як і захисту неба, залишається ключовим.

"Це необхідність сконцентрувати весь європейський арсенал на території України, щоб ми мали паритетну можливість швидше знищувати російські арсенали", – зосередив увагу Подоляк.

На його думку, Росія все одно намагатиметься реалізувати свій проєкт "Радянський Союз 2.0", а це може нести загрозу не лише для України, але й Грузії та Молдови.

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