Є два сценарії: наскільки серйозними можуть бути масштаби теракту на ЗАЕС

У вівторок, 4 липня, росіяни запустили цілу інформаційну кампанію, що Україна начебто готується підірвати ЗАЕС. Очевидно, що такі вкиди не відповідають дійсності, але можуть вказувати, що до теракту готуються саме росіяни. Масштаби катастрофи дуже залежатимуть від того, що саме підірвуть окупанти.

Постраждати від викиду радіації можуть як області, що межують із Запорізької, так і лише територія Запорізької АЕС. Про це 24 Каналу розповів експерт Державного наукового центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк.

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Від чого залежатимуть наслідки теракту

Наслідки катастрофи, зокрема масштаби ураження, здебільшого залежатимуть від того, що саме підірвуть окупанти.

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Дмитро Гуменюк пояснив, що якщо підірвуть сховище відпрацьованого ядерного палива, то є два гіпотетичні сценарії, що може відбутися.

Якщо підрив бетонних діжок, у яких зберігаються контейнери з відпрацьованим паливом, обмежиться незначним пошкодженням контейнера чи збірок всередині, то аварія буде пов'язана з викидом радіації. Але найімовірніше майданчиком або невеликою територією.

Але найімовірніше майданчиком або невеликою територією. Гірше буде, якщо масштаб пошкодження буде не одного, а декількох контейнерів. У цьому випадку наслідки не обмежуватимуться майданчиком – зачепить і прилеглі території.

Збірок палива там доволі багато. Майже 200 контейнерів по 24 збірки. На відміну від реакторів, паливо зберігається просто неба. Ці контейнери і є біологічним захистом. Якщо вони будуть пошкоджені, то не буде ніяких бар'єрів, які стримуватимуть розповсюдження радіації,

– зазначив експерт з ядерної та радіаційної небезпеки.

Значною мірою на масштаби наслідків: напрямок вітру, опади тощо. Найімовірніше, наслідки розповсюдяться не на всю Україну, а лише прилеглі до Запорізької області.

Дмитро Гуменюк про наслідки від підриву ЗАЕС: дивитись відео

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