Можливі провокації Росії на ЗАЕС: Жданов припустив мету ворога

Окупанти готують масштабну провокацію на Запорізькій АЕС. У їхніх планах спричинити катастрофу, внаслідок якої постраждають російські військові, щоб потім у всьому звинуватити Україну.

Реакція Заходу на плани росіян доволі спокійна та виважена. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Олег Жданов пояснив, що міжнародна спільнота, не роблячи гучних заяв, чинить правильно. Захід розуміє, що Росія вдається до чергового шантажу.

Він направлений не проти нас, а саме проти колективного Заходу: якщо ви не зупините зараз український контрнаступ, то ми влаштуємо техногенну катастрофу з радіоактивними речовинами,

– зауважив він.

Бурхлива реакція Заходу, навпаки, підіграла б окупантам і підштовхнула б їх до вчинення задуманого.

"Цей шантаж може ще повторитися – вони періодично повертаються до цієї теми", – додав Жданов.

На його думку, скоріше за все Захід розуміє, що Росія не наважиться на радикальні дії.

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