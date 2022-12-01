На ЗАЕС схилятимуть до колаборантства в обмін на "золоті гори": в Україні відреагували на це

Нещодавно головний інженер ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів. Самі ж росіяни назначили його "директором станції".

Ба більше, він переконуватиме персонал Запорізької АЕС підписувати контракти з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Цим АО керує Росатом.

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Юрій Чернічук схилятиме до колаборантства

Як повідомили в "Енергоатомі", щоб схилити на бік окупантів, він разом з росіянами у другій половині дня 1 грудня планує провести нараду з персоналом станції. Як аргументи звучатимуть обіцянки "золотих гір":

висока зарплата,

стабільність,

соціальні блага тощо.

Звучатиме й традиційне для росіян гасло "поза політикою". Мовляв, головне завдання персоналу станції – працювати заради безпеки атомної станції, а кому вона належатиме – питання другорядне.

В "Енергоатомі" підкреслили, що дійсно, безпека станції – головне завдання її працівників, однак саме росіяни стали причиною можливої техногенної катастрофи, коли захопили ЗАЕС та перетворили її на військову базу з солдатами, важкою технікою та зброєю в машинних залах. Ба більше, саме вони й тиснуть та знущається з персоналу.

В "Енергоатомі" та на ЗАЕС закликали ігнорувати окупантів

В "Енергоатомі" підкреслили, що коли росіяни будуть вимушені покинути тимчасово окуповані землі, усі зрадники, що зголосились співпрацювати з ними, відповідатимуть за свої вчинки.

Всі ці хитрощі не спрацюють. Не ставайте спільниками рашистів та їхніх посіпак, не ведіться на їх заклики. А краще – ігноруйте ці зібрання та не погоджуйтесь на підписання будь-яких липових документів з фейковим рашистським підприємством,

– закликали в "Енергоатомі".

Також закликали не співпрацювати з окупантами й в.о. гендиректора ЗАЕС Дмитро Вербицький та головний інженер станції Ігор Мурашов. Вони підкреслили, що команда атомників уже дев’ять місяців поспіль незламно стоїть на варті ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й усього континенту. Натомість ті, хто перейшов на бік окупантів, покрили ганьбою себе та свої родини. "І заради чого? Щоб допомогти окупантам множити воєнні злочини проти українського народу, та й просто здорового глузду?"

Друзі, не дайте втягнути себе у посібництво ворогу, бо російські окупанти на нашій землі та нашій станції щодня коять злочини проти людства та людяності. Ворог все одно віддасть ЗАЕС її законному власнику – українському Енергоатому,

– наголосили вони.

Ба більше, після того, як росіян проженуть у колаборантів буде лише 2 шляхи: шукати "щасливого життя" у Росії або сісти за ґрати. Інавіть за першого варіанту "російська пропагандистська машина висмокче та виплюне" зрадників України або відправить їх на фронт.

"І з почесних сьогодні атомників ви перетворитесь на гидких ядерних терористів. Та залишатиметеся ними до кінця життя", – сказали в.о. гендиректора ЗАЕС та головний інженер станції.

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Навіть військові кореспонденти Росії повідомляють, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. Хоч такі повідомлення можуть бути ще одним елементом гібридної війни, однак МАГАТЕ дійсно серйозно тисне на Росію, аби та залишила АЕС.

Ба більше, МАГАТЕ вирішило посилити свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні для захисту її енергетичної інфраструктури. Відбувається це на тлі масованих російських обстрілів.

Те, що втримати ЗАЕС не вдасться, розуміють й самі росіяни. На думку російського опозиційного політика Геннадія Гудкова, на це вказує низка причин.

Звісно ж, у самій Росії заявили, що такого не може бути. І це на тлі того, що саме у російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій, що окупанти можуть залишити територію атомної електростанції.

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