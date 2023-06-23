Зеленський дав сигнал Заходу: як світ може запобігти теракту Росії на ЗАЕС

Українські посадовці різних рівнів протягом останніх днів повідомляють про злочинні плани Росії щодо Запорізької АЕС. Втім, як показує практика, одним викриттям Росію не спинити.

Про це 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва. На його думку, Захід має інструменти для того, щоб завадити російському теракту на ЗАЕС.

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Чи можливо запобігти ядерним погрозам Росії

Розкриття планів Росії щодо терористичних атак ніяк не впливає окупантів. Те, ми розуміємо наміри окупантів, зовсім не є для них аргументом відмовитись від свого задуму.

"В таких випадках Росія просто застосовує логіку кривого дзеркала, намагаючись перевести всі звинувачення на Україну", – переконаний експерт з міжнародної безпеки.

Наприклад, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков вже встиг назвати повідомлення Зеленського брехнею. Крім того, вкид про "брудну бомбу" на Чорнобильській АЕС зробив очільник російської розвідки Сєрґєй Наришкін.

Міноборони України назвало російські звинувачення "інформаційно-психологічною операцією" з метою створення паніки в українському суспільстві.

Тому головний меседж Зеленського не в тому, щоб викрити наміри окупантів. Адже всі й так знають, що російський режим діє за логікою терористів.

Слова Зеленського – це сигнал нашим західним партнерам для того, щоб вони були готові відреагувати на ситуацію,

– переконаний Жовтенко.

Запобігти російському теракту можливо. Це можна зробити чіткими політичними сигналами із переліком подальших кроків, які зробить Захід у відповідь на підрив Запорізької АЕС, переконаний експерт з міжнародної безпеки.

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Що відбувається на ЗАЕС