Теракт на ЗАЕС: експертка з ядерної енергетики припустила, що можуть підірвати росіяни

Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Припускають, що окупанти можуть вчинити "жест доброї волі" й підірвати заміновану станцію на відстані.

Це 24 Каналу прокоментувала незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. За її словами, найбільшу небезпеку має підрив п'ятого енергоблока ЗАЕС в стані "гарячого" зупину. У такому разі будуть найбільші радіаційні викиди.

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Як зазначила Кошарна, російські окупанти, ймовірно, почекають поки на ЗАЕС зайдуть українські військові й атомники. Згодом підірвуть атомну станцію й підло брехатимуть, що українці нібито криворукі, а росіяни "забезпечували безпеку".

"На жаль, МАГАТЕ своїми заявами лише підтверджує, що "безпека на рівні", – сказала експертка з ядерної енергетики.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наявність вибухових пристроїв біля ЗАЕС не відповідає стандартам безпеки, однак основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені.

Що окупанти можуть підірвати на ЗАЕС: дивіться відео

Різні сценарії розвитку подій

Найбільше непокоїть те, що п'ятий енергоблок ЗАЕС у "гарячому" зупині. З цього стану його швидко можна вивести на мінімально контрольовану потужність.

У такому разі параметри змінюються і якщо станеться важка аварія з розплавлення активної зони у п'ятому блоці ЗАЕС, то масштаб трагедії буде значно більший. Зазначимо, важливе значення мають погодні умови, напрям вітру та температура.

Розплавлення активної зони ядерного реактора – серйозна ядерна аварія, внаслідок якої ядерне паливо в реакторі може пошкодитися від перегріву.

Якщо росіяни підірвуть шандору в охолоджувальному ставку, однак енергоблок перебуватиме у "холодному" зупині й не буде води для охолодження – це відносно "лайт" варіант. Ураження обмежиться зоною близько 30 кілометрів.

Росіяни також можуть підірвати сухе сховище. У такому разі все залишиться в межах промислового майданчика.

Окупанти готують теракт на ЗАЕС

22 червня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вже підготували все для теракту на Запорізькій АЕС. Президент вже заслухав доповіді української розвідки та СБУ.

На заяву Зеленського про підступні наміри окупантів відреагував речник Кремля Дмітрій Пєсков. Він цинічно назвав "брехнею" заяву українського лідера.

США та Албанія ініціювали засідання Радбезу ООН. На ньому збираються обговорити ситуацію в Україні. Зокрема, наслідки підриву Росією Каховської греблі та загрози теракту на Запорізькій АЕС.

Сухе сховище – майданчик або установка, на якій здійснюється сухе зберігання відпрацьованого ядерного палива.