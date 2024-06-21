Зафіксований зліт Ту-95МС з бази "Оленья", – Повітряні сили

З бази "Оленья" у Росії злетіли щонайменше 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, повідомили Повітряні сили. Українські захисники закликали бути не ігнорувати тривогу.

За повідомленням Повітряних сил, існує ймовірність того, що цей виліт може бути бойовим. Обстріл тоді може відбутися вже вночі – зранку 22 червня.

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Зліт бомбардувальників Ту-95МС

Повітряні Сили попередили про зліт 4 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

За інформацією моніторів, орієнтовний вихід на пускові рубежі у Саратовська область близько 02:30, Каспійське море – 03:30. У випадку, якщо виліт бойовий, то ракети у повітряному просторі України можна очікувати близько 03:30 – 04:30.

З попередніх атак розуміємо, що не всі борти можуть бути спорядженими ракетами, не всі беруть участь у ракетних пусках,

– вказують монітори.

Зазначимо, що ввечері 21 червня росіяни запустили по Україні "Шахеди". Повідомлялося про загрозу з Південного напрямку. Також росіяни цього дня тричі підіймали МіГ-31К. Востаннє – о 23:39. Тривога тримала трохи менш як пів години. У цей час у Харкові чули серію вибухів.