У Росії вдруге за два дні горить нафтопереробний завод "Ільський"

В окупантів знову тривожно. На нафтопереробному заводі "Ільський", що в Краснодарському краї, пролунали вибухи.

Місцева влада про них повідомила вранці 5 травня. Спочатку традиційно звинуватили "українські безпілотники", проте згодом знайшли ще дві інші ймовірні причини.

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Що відбулось на російському нафтопереробному заводі

За попередніми даними, кілька хвилин тому (перед 9:13 5 травня – 24 Канал) завод був атакований "українським безпілотником". Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа,

– написали росЗМІ.

Згодом вони повідомили, що атаку на завод нібито здійснила група диверсантів. За даними російських видань, їх затримали. Мовляв, вони намагалися втекти з місця події трубопроводом.

Співробітники заводу заявили, що диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою саморобного вибухового пристрою. Про постраждалих пропагандистам, як завжди, нічого не відомо.

Пожежа на нафтопереробному заводі "Ільський" в Росії: дивіться відео

Згодом пропаганда, ймовірно, не знайшовши диверсантів, вирішила озвучити нову версію загоряння. За їхніми словами, нібито причина пожежа – самозаймання попереднього вогнища після "атаки безпілотниками". Пожежу локалізували на площі 60 метрів квадратних. Традиційно в окупантів ніхто не постраждав.

Пожежа на російському заводі: дивіться відео

Вибухи в Росії: коротко