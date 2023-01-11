Загальна мобілізація в Україні: що має бути вказано у повістці під час вручення

Українське законодавство чітко не регламентує, де саме можуть вручати повістку. Однак, у документі повинна бути вказана низка даних.

Що саме обов'язково має бути в повістці, пояснив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Про це інформує 24 Канал.

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Під час вручення у повістці має бути вказано:

підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки з мокрою печаткою,

дата вручення,

адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися.

Попко зазначив, що вручати повістку можуть співробітник ТЦК та СП, уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств чи установ та організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

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Повістки через Дію не надходитимуть

Нещодавно Уряд затвердив новий порядок військового обліку. Згідно з постановою Кабміну, у Дії незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.

Втім, керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі 24 Каналу запевнив, що хвилюватися не варто. Мовляв, повістки через Дію не надходитимуть.