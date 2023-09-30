У Львові 1 жовтня життя зупиниться на хвилину: мер міста звернувся з важливим проханням

Згідно з новим календарем, 1 жовтня в Україні відзначатимуть свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників та захисниць України. Жителів Львова закликали долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів міста долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00 1 жовтня.

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Зупиніться, де б ви не були

Андрій Садовий повідомив, що 1 жовтня 9:00 у День Захисників та Захисниць Львів зупиниться на одну хвилину. Від жителів та гостей міста потрібно лише одне: зупинитися в цей час цього на хвилинку, щоб вшанувати пам'ять наших Героїв. Це стосується абсолютно кожного – навіть громадського транспорту та автомобілістів.

Я прошу всіх підтримати ініціативу президента, щоб 1 жовтня о 09:00 ми на хвилину зупинилися, де б ми не були: громадський транспорт, машина чи просто йдемо по вулиці. І подумки вшанували всіх наших Героїв, які віддали своє життя за нашу свободу,

– сказав Андрій Садовий.

Жителів області теж закликали долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що ми повинні гідно вшанувати наших Героїв не лише у Львові, а й в регіоні.

Уся наша держава зупиниться у хвилині мовчання. Підтримайте ініціативу Президента. Передайте це прохання рідним, друзям, сусідам. Ми повинні гідно вшанувати Героїв, які заради життя пішли на смерть. Героїв, для яких Україна була понад усе,

– написав він.

Володимир Зеленський закликав долучитися всіх українців

1 жовтня Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць.

27 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї неділі 1 жовтня вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг українських Героїв. На центральних площах та вулицях українських міст пройде хвилина шани.

Глава держави закликав кожного зупинитися у цей день на хвилину о 9:00. Він хоче, щоб це стало нашою новою традицією.