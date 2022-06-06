Загарбники хочуть привласнити АЗС на Херсонщині, щоб продавати завезене з Криму пальне

Російські окупанти хочуть привласнити бізнес підприємців на тимчасово окупованій Херсонщині. Ворог хоче забрати заправки.

Все для того, щоб продавати там пальне, завезене з Криму. Про це командування "Південь" повідомило станом на 5 червня – 102 день повномасштабної війни.

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Окупанти забирають у людей на Херсонщині бізнес

Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців.

Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне,

– повідомили в ОК "Південь".

Там також пояснили, що загалом на Півдні ситуація динамічно-напружена. Противник намагався покращити своє положення, проте йому нічого не вдалось. Саме тому ворог укріплюється на оборонних рубежах.

Варто пригадати, що наші ракетно-артилерійські підрозділи знищили:

59 російських окупантів;

танк;

6 інших броньованих машин;

зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1";

реактивну систему залпового вогню;

самохідну гаубицю "Гвоздика";

5 автівок.

"Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів", – повідомило командування.

Обстріли на Миколаївщині та кораблі у морі

На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області,

– повідомили в ОК "Південь".

У Чорному ж морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Станом на ніч проти 6 червня в готовності до завдання ракетних ударів з моря перебуває:

надводний корабель;

підводний човен;

вони споряджені 12 крилатими ракетами;

готові до дій 5 великих десантних кораблів.

Командування також пояснило, що заборонено:

ходити на узбережжя, бо це вже не місце відпочинку, а потенційний рубіж оборони;

купатись в морі, адже там можуть здетонувати міни.

Останні новини з Херсонщини

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці відмовляються користуватись рублями. Тому окупанти вдаються до погроз – кажуть, що заберуть та знищать майно людей.

4 червня депутат з Херсонщини розповів, що окупанти влаштували людям інформаційну блокаду. Це трапилось після успіхів ЗСУ – очевидно, окупанти відчувають поразку та бояться, що це помітять люди. Саме тому в області вже 5-ту добу немає зв'язку.

Збройні Сили України активно ліквідовують росіян та звільняють від них наші населені пункти. Це налякало солдат, тому вони просять, щоб їх забрали з Херсона.

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