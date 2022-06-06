Загарбники хочуть привласнити АЗС на Херсонщині, щоб продавати завезене з Криму пальне

6 червня 2022 , 03:54
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Джерело:

ОК "Південь"

Російські окупанти хочуть привласнити бізнес підприємців на тимчасово окупованій Херсонщині. Ворог хоче забрати заправки.

Все для того, щоб продавати там пальне, завезене з Криму. Про це командування "Південь" повідомило станом на 5 червня – 102 день повномасштабної війни. 

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Окупанти забирають у людей на Херсонщині бізнес

Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців.

Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне,
– повідомили в ОК "Південь".  

Там також пояснили, що загалом на Півдні ситуація динамічно-напружена. Противник намагався покращити своє положення, проте йому нічого не вдалось. Саме тому ворог укріплюється на оборонних рубежах.

Варто пригадати, що наші ракетно-артилерійські підрозділи знищили:

  • 59 російських окупантів;
  • танк;
  • 6 інших броньованих машин;
  • зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1";
  • реактивну систему залпового вогню;
  • самохідну гаубицю "Гвоздика";
  • 5 автівок.

"Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів", – повідомило командування. 

Обстріли на Миколаївщині та кораблі у морі

На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області,
– повідомили в ОК "Південь".  

У Чорному ж морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Станом на ніч проти 6 червня в готовності до завдання ракетних ударів з моря перебуває:

  • надводний корабель;
  • підводний човен; 
  • вони споряджені 12 крилатими ракетами;
  • готові до дій 5 великих десантних кораблів.

Командування також пояснило, що заборонено:

  • ходити на узбережжя, бо це вже не місце відпочинку, а потенційний рубіж оборони;
  • купатись в морі, адже там можуть здетонувати міни.

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Автор: Діана Квасневська