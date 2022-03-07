Загарбники захопили лише частину Ірпеня, інша – мужньо протистоїть, – мер

7 березня 2022 , 16:48
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Джерело:

Верховна Рада України

Російські окупанти намагаються захопити Київ, але на шляху агресора мужньо стоять інші міста. Атаки ворога продовжує відбивати Ірпінь.

Частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції

Мер Ірпеня Ігор Маркушин заявив, що загарбники захопили лише частину міста. Водночас інша частина міста б'ється і не здає позиції.

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Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції! Хочу, щоб всі розуміли – це офіційна інформація,
– зазначив Маркушин.

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Автор: Михайло Гема