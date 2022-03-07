Загарбники захопили лише частину Ірпеня, інша – мужньо протистоїть, – мер

Російські окупанти намагаються захопити Київ, але на шляху агресора мужньо стоять інші міста. Атаки ворога продовжує відбивати Ірпінь.

Частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції

Мер Ірпеня Ігор Маркушин заявив, що загарбники захопили лише частину міста. Водночас інша частина міста б'ється і не здає позиції.

Варте уваги Спати вже неможливо, – жителі Ірпеня про те, як намагаються покинути місто

Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції! Хочу, щоб всі розуміли – це офіційна інформація,

– зазначив Маркушин.

Ворог ускладнив евакуацію мирного населення з Ірпеня, підірвавши залізницю.

Людям доводиться йти пішки, коли окупант здійснює обстріли. Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти.

Попри це рятувальники продовжують евакуацію міста.

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