Його мати перебуває під вартою, тому вона не була присутня на похороні свого сина. Про це Суспільному розповів керівник Могилів-Подільської окружної прокуратури Богдан Волобуєв та староста села Наталя Тодорчук, передає 24 Канал.

Що розказали про родину у селищі?

У Серебрії 18 грудня поховали 10-річного хлопчика з інвалідністю. Він помер від голоду. За словами Волобуєва, коли хлопчика знайшли, він важив близько десяти кілограмів.

Матір мешкала у селі Серебрія та виховувала двох синів сама. Хлопчик народився у 2015 році з важкими вродженими вадами. Зазначається, що він потребував постійного догляду, лікування і спеціального харчування. Раніше за гроші сільської ради, за словами старости села, дитину двічі оперували. Він мав проблеми зі стравоходом.

Раніше ним опікувалися бабуся та дідусь. Проте після смерті бабусі догляд за дитиною ліг на матір. За словами Тодорчук, жінка теж має інвалідність третьої групи.

Батьки не навчили жінку повноцінно жити в соціумі та не сформували відповідальності за виховання власних дітей. Саме це, ймовірно, стало однією з ключових причин того, що після смерті матері Світлана фактично втратила роль матері для свого неповнолітнього сина з інвалідністю,

– розповіла Тодорчук.

Сусіди кажуть, що жінка нібито намагалась годувати хлопчика. Однак припускають, що він був дуже хворий і не міг їсти та ходити. Старший син, 19 років, залишився вдома і поки не переїхав до родичів, йдеться в матеріалі.

Зазначається, що родина перебувала на обліку соціальних та правоохоронних служб із травня 2025 року. За словами старости села, медики регулярно відвідували сім'ю, надавали рекомендації та спеціальні суміші для годування.

Водночас староста запевнила, що мати померлого хлопчика не зловживала алкоголем чи наркотиками. Проте вона мала труднощі, зокрема, із приготуванням їжі з урахуванням потреб своєї дитини.

Як реагують правоохоронці?

Після смерті хлопчика його матері повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, зокрема "залишення дитини в небезпеці". Жінці загрожує до 8 років ув'язнення.

Також підозру отримали соціальний працівник та сімейний лікар. Встановлюються й відповідальність інших осіб, проводяться слідчі дії та експертизи, додав Волобуєв.

Які інші деталі справи відомі?